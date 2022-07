Si schianta contro palo dell'illuminazione, i lampioni prendono fuoco: blackout in tutta la città

Dramma sfiorato a Meda, nella notte. Tutto è cominciato quando un 28enne al volante di una Citroen DS4, residente a Novedrate, nel Comasco, mentre guidava in via delle Colline, avrebbe notato del fumo - come poi ha riferito ai carabinieri - fuoriuscire dal veicolo. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo e l'auto sarebbe finita contro un palo dell'illuminazione pubblica, prendendo fuoco. Le fiamme si sono estese ai cavi dell'illuminazione e poi ad altri pali. In pochi istanti, a seguito dell'incendio, l'impianto di illuminazione pubblica è andato in black out. Sul posto insieme ai carabinieri della stazione di Meda sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Il 28enne è stato sottoposto al test dell'etilometro ed è risultato positivo. E' quindi scattata la denuncia.

