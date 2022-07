Paura a Barletta, cabina elettrica esplode nella notte: 21 famiglie evacuate FOTO

Tanta paura, ben 21 famiglie momentaneamente evacuate ma, fortunatamente, nessun ferito e danni soltanto materiali. È il bilancio dell'esplosione di un vano tecnico avvenuta ieri sera a Barletta, in via Giacomo Boggiano, a causa un corto circuito.

I vigili del fuoco, congiuntamente con la Polizia locale e le forze dell'ordine, hanno lavorato per ore per ripristinare le condizioni di massima sicurezza, dopo avere interrotto l'erogazione dell'energia elettrica nell'attesa degli accertamenti di rito.

Anche il sindaco, Mino Cannito, si è recato sul posto e ha potuto rassicurare tutti circa il fatto che nessuno si sia fatto male, nonostante si tratti di un tratto stradale molto trafficato, confermando che la situazione, anche nei momenti di maggiore difficoltà, è sempre rimasta sotto controllo.

