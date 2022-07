Morto schiantandosi a quasi 300 km/h: rimosso murale con il volto della vittima

Sono in corso le operazioni di pulizia, da parte di personale del Comune di Roma, del murale realizzato nei giorni scorsi che ritrae Nicholas Orsus Brischetto, il 22enne di origine rom che si è schiantato con l’Audi R8 bianca del papà contro un guardrail mentre andava a oltre 290 all’ora sul grande raccordo anulare. Il murale, realizzato senza le autorizzazioni previste in via Raoul Follereau, nella periferia romana di Ponte di Nona, è stato rilasciato da uomini del Campidoglio, coadiuvati dai carabinieri e dalla polizia di stato.

