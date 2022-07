Sono due sorelle di 15 e 17 anni le ragazze investite dal treno

Sono state identificate le ragazze investite questa mattina da un treno in transito alla stazione di Riccione. Si tratta di due sorelle di 15 e 17 anni, residenti in provincia di Bologna. La polizia ha rintracciato il padre delle due ragazze, e l’uomo si sta recando all’obitorio dell’ospedale di Riccione per l’identificazione ufficiale delle salme.

Le due sorelle sono state investite da un treno Frecciarossa in transito verso Milano. Non è del tutto chiara la dinamica di quanto accaduto. Secondo il racconto del barista dello scalo ferroviario, entrambe sembravano poco lucide. L’identificazione sarebbe avvenuta grazie al ritrovamento di un telefonino cellulare di una delle vittime.

