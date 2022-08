Maltempo, tragedia sfiorata a Dasà: crolla un tetto: danneggiato un camion FOTO | VIDEO

Tragedia scampata oggi pomeriggio a Dasà, dove il maltempo ha sradicato e scaraventato sulla strada sottostante una porzione del tetto di uno stabile nella popolosa via Calvario, danneggiando un camion parcheggiato nel punto di impatto ma, soprattutto, tranciando di netto il tubo di allaccio dell’abitazione alla condotta del gas metano, che è fuoriuscito corposo dalla tubatura divelta, determinando il panico (i testimoni hanno parlato di un forte e acre odore). Allertati i vigili del fuoco, che, giunti sul posto, hanno transennato la via, evacuato i residenti e messo in sicurezza l’area. Il luogo dove si è verificato il fatto è esattamente quello dove sosta la veneratissima Madonna della Consolazione prima di correre verso il Cristo risorto nel rito della ‘Ncrinata del martedì di Pasqua. Magari sarà stato per sua intercessione che non si è verificata una tragedia. L’intensità della burrasca e la sua durata comunque, hanno fatto temere il peggio.

© Riproduzione riservata