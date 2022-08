Inferno di fango agli imbarcaderi di Villa San Giovanni, maltempo e attese di 3 ore FOTO | VIDEO

Al momento, sulla A2 "Autostrada del Mediterraneo", a causa delle intense precipitazioni atmosferiche delle ultime ore in provincia di Reggio Calabria, si registrano rallentamenti agli imbarchi di Villa San Giovanni con tempi di attesa di circa 3 ore. Al fine di agevolare il flusso del traffico proveniente da nord, è stata temporaneamente chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Villa San Giovanni. Il traffico veicolare può usufruire del successivo svincolo di "Santa Trada" per poi reimmettersi in A2 in direzione sud per lo svincolo di Villa San Giovanni. Per i residenti viene consigliata l’uscita di Campo Calabro. Il caos villese si sta ripercuotendo inevitabilmente anche sull'altra sponda dello Stretto: a Messina traffico in tilt e ore di attesa.

Code agli imbarcaderi, traffico in tilt a Messina tra viale della Libertà e via Garibaldi Via Placida, Messina Piazza Muricello, Messina

Forte maltempo al Sud. Pioggia e raffiche di vento su Messina, sud della Calabria ed Eolie Via S. Elia Messina Litoranea Nord Messina Maltempo in Calabria, venerdì 12 agosto 2022 Torrente Giudeo, San Saba Torrente Giudeo, San Saba Maltempo in Calabria, venerdì 12 agosto 2022 Maltempo in Calabria, venerdì 12 agosto 2022 Via S. Elia Messina Il maltempo visto da Taormina Il maltempo visto da Taormina Torre Bianca Messina Strada smottata nella salita per Zafferia Frana sulla strada statale 113 prima di Tono Allagamenti zona Faro Sede stradale allagata nella zona nord di Messina Allagamenti zona Granatari Strade allagate nella zona di Torre faro Allagamenti a Torre Faro Maltempo a Reggio e rifiuti per strada Maltempo a Reggio e rifiuti per strada Allagamenti a Pellaro

