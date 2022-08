Caduta drammatica dell'azzurra Paternoster agli Europei di ciclismo: “Non ricordo nulla”

"Trauma cranico commotivo. Frattura della clavicola destra". Si tratta del bollettino medico di Letizia Paternoster, in seguito alla brutta caduta nella gara a eliminazione femminile di ciclismo su pista agli Europei di Monaco. L’azzurra è finita a terra insieme ad altre atlete e la gara è stata sospesa. La campionessa trentina è sempre rimasta cosciente ma non ricorda nulla dell’accaduto cosa peraltro normale in questo casi. L’atleta è stata trattenuta in osservazione in ospedale.

