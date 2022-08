Messina, dopo l'acquazzone strade allagate in gran parte della città. A Ganzirri solito "pantano bis"

E' una consuetudine, da tanti anni ormai, senza che nessuno riesca a porvi rimedio. Ad ogni acquazzone, come quello di questa mattina, il villaggio di Ganzirri è tra quelli che in città ne risente maggiormente. Più o meno dall'altezza del polo ospedaliero e fino alla chiesa di S. Nicola, la strada, diventa un pantano parallelo a quello esistente. Difficolta per automobilisti e motociclisti nel percorrere questo tratto ma, soprattutto, per alcuni abitanti degli edifici confinanti che lamentano disagi e danni.

Ma non è solo Ganzirri a lamentare questo problema. Allagamenti si sono registrati anche in altri punti della città, in particolare nella zona Nord. Strade impercorribili da Faro Superiore a Sperone, da S. Agata a Paradiso sulla litoranea, ma anche sulla strada Panoramica dello Stretto il deflusso delle acque piovane è avvenuto con difficoltà

© Riproduzione riservata