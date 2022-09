Fede nuziale trovata dalla Polizia a Roma, si cerca la proprietaria

Cercasi proprietaria di una fede nuziale. E’ l’insolito appello lanciato, attraverso la propria pagina Facebook, dalla Questura di Roma che non riesce a rintracciare a chi appartenga una fede con incisa all’interno la scritta «Corrado 12.9.1967». Circa un anno fa, gli agenti della Squadra mobile capitolina avevano arrestato due stranieri e nell’ambito di quella operazione avevano anche trovato tantissimi oggetti, alcuni anche di ingente valore, che erano stati trafugati. Con non poche difficoltà, sono stati individuati e contattati quasi tutti i legittimi proprietari. Solo la fede nuziale è rimasta al momento senza. Chi dovesse riconoscere questo oggetto come proprio, è così invitato a contattare la Questura di Roma, telefonando al numero dell’U.R.P. 0646864913.

© Riproduzione riservata