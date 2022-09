Shade bloccato a Lamezia dopo il concerto a Paola: “Cambia l'aereo, niente biglietterie”. La Sacal replica FOTO

La sua denuncia, in perfetta linea con l'epoca attuale, è stata diffusa tramite una storia Instagram: è uno Shade costernato quello che si presenta ai suoi follower con l'inconfondibile (per chi vi abbia messo piede almeno una volta) sfondo dell'interno dell'aeroporto di Lamezia Terme. Costernato, appunto, perché è costretto ad annunciare la cancellazione della tappa di Vigevano. Il motivo? Problemi con l'organizzazione dei voli dalla Calabria (nell'ultimo concerto di è esibito a Paola): «Hanno cambiato l'aeromobile e quello messo a disposizione adesso contiene 25 passeggeri in meno: siamo tagliati fuori. Mi scuso con chi sarebbe venuto a Vigevano, rimborseremo i biglietti. Abbiamo trascorso tutta l'estate fronteggiando problemi di organizzazione, ma stavolta non ce l'abbiamo fatta e ve lo abbiamo raccontato». Nel finale della storia, la comunicazione finale che suona di ulteriore beffa: «L'Italia riassunta in un tweet: un volo ci sarebbe anche ma non si può acquistare online. Solo in biglietteria. L'aeroporto di Lamezia non la biglietteria. Sipario».

La replica della Sacal non si è fatta attendere. Stando a quanto comunica la società che fornisce assistenza ai passeggeri a terra, il cantante si è presentato in ritardo all'appuntamento con l'imbarco...

© Riproduzione riservata