Crotone, durante le udienze penali... si allaga il tribunale FOTO

Spiacevole imprevisto questa mattina al Tribunale di Crotone. Erano da poco passate le 10.30, quando il piano terra dell'edificio ha iniziato ad allagarsi. Il motivo? Durante i lavori per il ripristino del sistema dell'aria condizionata che si stanno effettuando lungo il soffitto, è iniziata a venire giù un fiume d'acqua. Che, nel giro di pochi minuti, ha inondato tutto il pian terreno dove, tra l'altro, sono ancora in corso le udienze penali. Immediatamente, gli operai della società privata incaricata ad eseguire gli interventi di manutenzione, hanno dovuto sospendere le attività per far defluire l'acqua che ancora adesso continua a sgorgare copiosamente. Inevitabili i disagi all'interno del Palazzo di giustizia, con il personale addetto alla sicurezza che per diverso tempo è stato impegnato a "smistare il traffico" per evitare inconvenienti per magistrati, avvocati, dipendenti e utenza presenti nel Tribunale. Al momento, l'allargamento non ha provocato lo stop dei processi.

