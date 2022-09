Dramma in casa Insigne, la moglie perde il bimbo che aspettava da sei mesi

Da tempo Lorenzo Insigne aveva iniziato a mostrare tutta la sua insofferenza, nonostante la sua esperienza canadese in forza al Toronto non fosse iniziata malaccio. Ma evidentemente c'era qualcosa che lo tormentava. Qualcosa non legato al mondo del calcio. Purtroppo la storia è venuta a galla nel momento in cui è stato inevitabile: la moglie, incinta da 6 mesi, ha perso il bimbo. Sarebbe stato il terzo per la famiglia Insigne. Si spiega così anche la mancata convocazione in Nazionale del numero 10 azzurro.

