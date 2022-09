Le vittime della tragedia nelle Marche, l'ultimo corpo è della 17enne Noemi

Sono 9, al momento, le vittime identificate dell'alluvione nelle Marche. Due sono donne.

Gli ultimi, in ordine di tempo, sono la 17enne Noemi Bartolucci, il cui corpo è stato nel frattempo rintracciato e identificato a qualche chilometro di distanza dal luogo in cui era stata trascinata via dalla forza dell’acqua a Barbara, mentre tentava di mettersi in salvo insieme alla madre (Brunella Chiù, ancora dispersa) e al fratello a bordo di due auto. Ad identificare la salma è stato proprio il 23enne.

E Gino Petrolati, l'89enne travolto dall'acqua all'interno della sua auto nella frazione di Bettolelle, a Senigallia, Alle prime luci dell'alba si è aggiunto un 80enne, il cui cadavere è stato tratto fuori ieri pomeriggio dal fiume Esino, in un’altra parte della provincia. L’anziano non sarebbe stato trascinato via dalla piena, ma sarebbe scivolato in acqua in località Angeli di Rosora.

Ad Ostra sono morti in 5: Fernando Olivi, 84 anni, che è annegato nella sua abitazione, Giuseppe Tisba e suo figlio Andrea, di 65 e 25 anni, che erano scesi in garage per prendere l'auto, e Diego Chiappetti, 52enne, anche lui annegato all'interno di un garage. La quinta vittima è un cittadino italiano di origine marocchina, Mohamed Enaji, di 42 anni.

A Ostra Vetere è invece morta Erina Febi, 77enne: è annegata all'interno della sua abitazione. L'altra vittima al momento identificata è Maria Luisa Sereni, 80enne, deceduta a Trecastelli dopo esser annegata anche lei all'interno di un garage.

Negli elenchi di forze di polizia e soccorritori, infine, c'è indicato un undicesimo nominativo: si tratta di un 84enne di Apiro, in provincia di Macerata che però sarebbe morto per cause naturali. Sono in corso delle verifiche ulteriori.

