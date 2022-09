Gli 86 anni di Berlusconi. Marta Fascina lo sorprende con una mongolfiera con i cuori rossi. "Ti amo"

"Guardate che sorpresa, che regalo ho ricevuto. Grazie a tutti per gli auguri!". Nel giorno del suo ottantaseiesimo compleanno, Silvio Berlusconi posta sui social un video con la sorpresa che gli ha fatto la sua partner, Marta Fascina: una mongolfiera in volo piena di cuori rossi, con la scritta "Buon compleanno amore, ti amo. Marta". "Vedete di arrivare anche voi a questa età in forma come sono io", dice il leader di Forza Italia.

Nel filmato, la coppia raggiunge a bordo di un golf cart la pista di atterraggio nel parco di Villa San Martino ad Arcore. Fascina e Berlusconi quindi si siedono su una panchina, mano nella mano, per assistere alla sorpresa. Il Cavaliere ha in braccio uno dei suoi cani, quando in cielo compare la mongolfiera colorata, dalla quale vengono sganciati centinaia di palloncini rossi.

