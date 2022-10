Paura per Di Maria e Vlahovic, tentativo di rapina nella villa dell'argentino: preso uno dei ladri

All’indomani del premio quale miglior giocatore in Juventus-Maccabi, Angel Di Maria ha passato brutti momenti questa sera, quando una banda di tre ladri si è introdotta nella sua abitazione in zona Grand Madre a Torino, mentre con la famiglia si trovava all’interno. Uno dei tre ladri è stato raggiunto e fermato dagli agenti di polizia intervenuti, fuggiti per ora gli altri due. A una prima verifica, non si tratterebbe di delinquenti locali ma si stanno effettuando i dovuti riscontri su eventuali precedenti. I tre non sarebbero riusciti a rubare nulla, ma sono in corso degli accertamenti con il giocatore della Juventus e i suoi familiari. In casa con l'argentino c'era anche Dusan Vlahovic.

