Tragedia in Trentino, precipita per trenta metri: muore il noto fotografo Piero Cavagna

Tragedia sulle montagne del Trentino. Oggi pomeriggio il noto fotografo di Trento, Piero Cavagna di 63 anni, è morto dopo essere precipitato per circa una trentina di metri mentre percorreva il "sentiero 627" che collega la frazione di Margone nella Valle dei Laghi alla malga Bael. L'incidente si è verificato a circa 1000 metri. Cavagna, noto sia come fotografo che come organizzatore di eventi culturali, si trovava in compagnia della moglie soccorsa in stato di shock. Il soccorso è stato effettuato con l’elicottero. Quando l’equipe medica ha raggiunto l’uomo, il medico ha potuto solo constatare il decesso. Un secondo intervento da parte di Trentino Emergenza è stato compiuto sulla parete di San Paolo ad Arco nella Valle del Sarco dove una 33enne scalatrice del Veneto si è infortunata ad una gamba.

