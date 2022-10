Papa Francesco: in piazza per udienza generale fa salire in auto 5 bambini

Papa Francesco, a bordo della papa mobile scoperta, è entrato in Piazza San Pietro, dove stamane tiene l’udienza generale. Prima di fare ingresso in piazza attraverso l’Arco delle Campane, il Pontefice ha fatto salire sulla 'jeep' cinque bambini, che poi porta con sé nel giro nei vari settori dell’ovale berniniano per salutare e benedire le migliaia di pellegrini convenuti dai cinque continenti.

Mentre i fedeli lo acclamano sventolando bandierine e riprendendolo con gli smartphone, di tanto in tanto Francesco fa fermare la vettura per accarezzare e baciare i neonati che gli vengono avvicinati dagli agenti della sicurezza.

