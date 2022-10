Foto LaPresse - Andrea Panegrossi28/10/2019 - Roma, Italia. POLITICAPresentazione del libro di Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo "Il coraggio e l’amore".Giovanni Cucchi, Rita Calore e Ilaria Cucchi Photo LaPresse - Andrea Panegrossi28/10/2019- Rome, ItalyPresentation of the book by Ilaria Cucchi and Fabio Anselmo "Courage and love"