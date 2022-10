Ragazzi scomparsi nel Veronese, ritrovati morti in una scarpata

Svolta drammatica nella vicenda di Sofia Mancini e Francesco D’Aversa, i due giovani scomparsi da lunedì e per i quali si era messa in moto un’imponente macchina per le ricerche. La loro auto, una Fiat 500, è stata ritrovata lungo la SR450 tra Lazise ed Affi, da una squadra di Veneto Strade addetta alla pulizia. La vettura era completamente capovolta, distrutta e nascosta tra i rovi. Si attende una conferma ufficiale, ma i medici del SUEM hanno già constatato il decesso delle persone che si trovano all’interno. I giovani avevano trascorso la serata di lunedì in un locale sulle Torricelle di Verona e poi si erano allontanati in macchina facendo tappa a Peschiera, dove Francesco aveva accompagnato un suo coinquilino. Poi sarebbe stato il turno di Sofia, ma la ragazza non aveva fatto ritorno a casa. Martedì mattina i loro cellulari erano stati agganciati da una cella telefonica tra Lazise e Calmasino. Dal primo pomeriggio di mercoledì, i vigili del fuoco in particolare, erano impegnati nella ricerca della coppia. Il campo base era stato posto in Via dell’artigianato a Calmasino. Oggi la terribile scoperta.

