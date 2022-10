Pescara: cinghiali irrompono in scuola d'infanzia, paura per i bimbi

Momenti di paura in una scuola dell’infanzia di Bussi sul Tirino (Pescara) causati da cinghiali. Questa mattina una famiglia di una decina animali ha fatto irruzione all’interno della recinzione della struttura, dopo avere attraversato un varco, e poi sfondato il vetro della porta d’ingresso. Il cinghiale più grande è entrato in un’aula della scuola dove c'erano i bambini che stavano facendo lezione.

I bimbi sono stati subito messi in sicurezza e spostati in un’altra aula dal personale scolastico. Il cinghiale ha messo a soqquadro l’aula e infine è uscito dalla porta antipanico, tornato all’aperto, e ha gironzolato all’esterno della struttura scolastica con il resto della famiglia, per poi allontanarsi. Una maestra si è frapposta fra loro e l'animale, ferendosi leggermente a un fianco dopo avere urtato un armadio.

Nessun bambino è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale sanitario, e il sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta.

© Riproduzione riservata