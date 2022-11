Il Papa ai giovani: "Serve la vostra follia. Chiedete consiglio ai nonni non a internet"

Siano i nonni a consigliare, non il web o i social: è quanto ha suggerito Papa Francesco nell’incontro con i giovani in Bahrein. «Cercate sempre, prima dei suggerimenti in internet, cercate dei buoni consiglieri nella vita, persone sagge e affidabili che possano orientarvi, aiutarvi». «Penso ai genitori e agli insegnanti, ma anche agli anziani, ai nonni, e a un bravo accompagnatore spirituale». Per il Papa «ognuno di noi ha bisogno di essere accompagnato nella strada della vita». «Cari giovani, abbiamo bisogno di voi, della vostra creatività, dei vostri sogni e del vostro coraggio, della vostra simpatia e dei vostri sorrisi, della vostra gioia contagiosa e anche di quel pizzico di follia che voi sapete portare in ogni situazione, e che aiuta a uscire dal torpore delle abitudini e degli schemi ripetitivi in cui a volte incaselliamo la vita».

Il Papa, nell’incontro con i giovani in Bahrein, ha inoltre chiesto loro di essere «campioni di fraternità. Questa è la sfida di oggi per vincere domani, la sfida delle nostre società, sempre più globalizzate e multiculturali. Vedete, tutti gli strumenti e la tecnologia che la modernità ci offre - ha sottolineato Papa Francesco - non bastano a rendere il mondo pacifico e fraterno. Lo stiamo vedendo: i venti di guerra, infatti, non si placano con il progresso tecnico. Constatiamo con tristezza che in molte regioni le tensioni e le minacce aumentano, e a volte divampano nei conflitti. Ma ciò spesso accade perché non si lavora sul cuore, perché si lasciano dilatare le distanze nei riguardi degli altri, e così le differenze etniche, culturali, religiose e di altro genere diventano problemi e paure che isolano anziché opportunità per crescere insieme. E quando sembrano più forti della fraternità che ci lega, si rischia lo scontro». Il Papa allora ha lanciato un appello ai circa ottocento ragazzi che partecipano all’incontro alla scuola del Sacro Cuore: «A voi giovani, che siete più diretti e più capaci nel generare contatti e amicizie, superando i pregiudizi e gli steccati ideologici, vorrei dire: siate seminatori di fraternità e sarete raccoglitori di futuro, perché il mondo avrà futuro solo nella fraternità».

