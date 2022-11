Primi sbarchi dalla Geo Barents a Catania, scendono donne e bimbi. Ancora 35 a bordo della nave Humanity

Tre gestanti, cinquanta minori non accompagnati e dieci minori con le rispettive famiglie. Sono i primi migranti cui è stato concesso di scendere dalla Geo Barents di Medici senza frontiere, giunta oggi pomeriggio nel porto di Catania. Sono i numeri che si apprendono in ambienti sanitari al porto di Catania. Sulla nave vi sono in questo momento i medici dell’Usmaf che nel prosieguo della serata effettueranno il triage ai restanti immigrati per idividuare i fragili che in serata potranno scendere a terra.

La protezione civile regionale e quella comunale, in sinergia, hanno fornito il materiale necessario per garantire l’assistenza a terra ed il corretto espletamento delle procedure di sbarco, in ossequio alle norme nazionali e internazionali.

Ancora 35 a bordo della nave Humanity

Durante la notte è giunta nel porto di Catania la nave Humanity 1 con a bordo 179 naufraghi. Dopo l’ispezione sanitaria per individuare fragili, donne e bambini - i soli ai quali è permesso di sbarcare - solo 35 sono rimasti a bordo. Intanto è a poche miglia da Catania la nave Geo Barents, cui le autorità hanno chiesto di entrare in porto a Catania, «per valutare casi di vulnerabilità a bordo». Sono 572 i naufraghi presenti, tra cui 3 donne incinte e più di 60 minori. Il Pd bolla come «scelte illegittime» quelle del governo e chiede al ministro dell’Interno Piantedosi di riferire in Aula. Il ministro, attaccato dalle opposizioni, è stato contestato a Venezia da attivisti della Ong Mediterranea.

«Oggi il nostro capitano Joachim Ebeling è stato contattato dalle autorità affinché lasci il porto con i 35 sopravvissuti. Il nostro capitano ha risposto alla email e ha spiegato che che non può farlo e che rimarremo qui assieme ai sopravvissuti finché non saranno sbarcati». Lo ha riferito la ong Sos Humanity, che si trova nel porto di Catania con la propria nave Humanity 1 ancora con 35 naufraghi a bordo.

Orban: grazie Meloni per difendere i confini dell'Europa

«Finalmente! Dobbiamo un grande ringraziamento a Giorgia Meloni e al nuovo governo italiano per aver protetto i confini dell’Europa». Lo scrive su Twitter Viktor Orban rilanciando un articolo in cui si dà conto della parziale chiusura dei porti alle navi delle Ong con a bordo i migranti. Il tweet si conclude con l’hashtag «#GrazieGiorgia».

Il Papa: salvare vite ma Ue non lasci Italia sola

«La vita va salvata, il Mediterraneo è un cimitero, forse è il cimitero più grande» ma "l'Italia, questo governo, non può fare nulla senza l’accordo con l’Europa, la responsabilità è europea», «ogni governo dell’Unione europea deve mettersi d’accordo su quanti migranti può ricevere» e «l'Unione europea deve prendere in mano una politica di collaborazione e di aiuto, non può lasciare a Cipro, alla Grecia, all’Italia e alla Spagna la responsabilità di tutti i migranti che arrivano alle spiagge». Lo ha detto il Papa, nella conferenza stampa con i giornalisti al seguito, parlando della situazione di queste ore nel Mediterraneo.

