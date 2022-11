Investita da auto in Salento, grave insegnante 62enne

Un donna di 62 anni è ricoverata in gravi condizioni- in un primo momento si era diffusa la notizia che la donna fosse morta - all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo essere stata investita ieri pomeriggio a Maglie (Lecce) da un auto mentre attraversava a piedi la strada. La donna ferita è insegnante di religione in una scuola del comune salentino. Nella serata di ieri è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Alla guida della i10 Hyundai che l’ha travolta c'era una ragazza di 19 anni risultata negativa al test alcolemico e antidroga. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

© Riproduzione riservata