Il cadavere di una donna di 37 anni è stata trovato in strada a Grosseto. A fare la scoperta, nella tarda mattinata, un corriere che stava effettuando delle consegne. La donna presenta importanti ferite alla testa. La polizia, intervenuta sul luogo, non esclude nessuna ipotesi. Tra queste, anche una caduta da una finestra di uno dei palazzi prossimi al punto in cui è stato rinvenuto il corpo. La zona è vicina alla ferrovia della cittadina toscana

