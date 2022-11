Jessica Morlacchi e il caso Remigi: "Gli voglio bene come fosse mio nonno, non posso denunciarlo"

A distanza di qualche giorno si torna a parlare della "bravata" commessa da Memo Remigi che ha palpato in diretta Rai Jessica Morlacchi, la cantante ospite fisso del programma di Raiuno "Oggi è un altro giorno". La Morlacchi è ritornata sul caso e ha spiegato i motivi che l'hanno portata a non denunciare l'84enne Remigi.

"Penso abbia avuto un momento di confusione. È l’unica spiegazione che riesco a darmi" ha dichiarato nel corso di un'intervista a Diva e Donna: "In molti mi hanno detto che avrei dovuto denunciarlo, non lo farò. Gli voglio bene come se fosse mio nonno. Non ho idea di che cosa gli sia venuto in mente in quel momento: abbiamo lavorato insieme per due anni in maniera fantastica, senza nessun problema e nel massimo rispetto reciproco, e poi, in diretta tv, ha fatto un gesto del genere. Ma perché?".

La Morlacchi si è soffermata sull'età di Remigi: "Penso che sia proprio vero che a una certa età si perdano i freni inibitori e si torni un po' bambini. È l’unica spiegazione che riesco a darmi". Il gesto va comunque inevitabilmente condannato e la Morlacchi mostra dispiacere quando torna a riferirsi sulle scuse tardive: "Questo ha aumentato il mio dispiacere. Ci sono voluti Striscia la notizia e la consegna del Tapiro d’oro perché chiedesse scusa a me, a Serena Bortone, alla Rai e al pubblico".

© Riproduzione riservata