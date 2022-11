Tre donne uccise a Roma, dopo i delitti De Pau ebbe un incidente con l'auto

E’ stata ritrovata in un deposito l'auto di Giandavide De Pau, l’uomo accusato del triplice omicidio di Roma. In base a quanto si apprende, l’uomo è stato coinvolto con la propria vettura in un incidente automobilistico dopo i tre delitti. La Toyota IQ presenta infatti evidenti danneggiamenti. Al momento sono in corso rilievi della scientifica sull'automobile nel tentativo anche di individuare l'arma utilizzata, si tratterebbe una lama tipo stiletto. L’uomo avrebbe raggiunto l’abitazione della madre, nel quartiere Ottavia, ancora con gli indumenti sporchi di sangue.

