Trovata carbonizzata in auto a Modena: due indagati per la morte di Alice Neri

Due persone sarebbero state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Alice Neri, 32 anni, trovata morta carbonizzata dentro un’auto a Concordia (Modena) venerdì sera. Di lei si erano perse le tracce due giorni fa. La donna è originaria di Ravarino, sempre nel Modenese. Le due persone sono a piede libero e l’iscrizione è un atto in vista di alcuni accertamenti che devono essere fatti con le dovute garanzie, mentre proseguono le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Modena, coordinati dal pm Claudia Natalini, per far luce sul contesto di vita e sulla dinamica della morte della donna.

