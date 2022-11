La furia del maltempo su Ischia, frana a Casamicciola: tra i 5 dispersi una famiglia con un neonato

Sono cinque i dispersi nella frana che stamattina intorno alle 5 ha colpito Casamicciola Terme, uno dei comuni dell’isola d’Ischia. Fonti delle forze dell’ordine confermano che al momento sono 2 le abitazioni sommerse dal fango lungo via Celario. Si cerca una 25enne residente al civico 8 e una famiglia composta da marito moglie e un neonato.

La pioggia battente, a tratti diventata acquazzone, che da ieri pomeriggio insiste sulla Campania, ha provocato smottamenti, allagamenti e disagi nella cittadina che era già stata colpita dal terremoto del 2017 e che ha ancora una zona rossa non risistemata. Case allagate nei primi piani, fango nelle strade, auto trascinate via. Decine e decine di segnalazioni alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. Allertata anche la prefettura di Napoli. Dalle 21 di ieri sera su gran parte della Campania è allerta arancione e che dovrebbe perdurare fino alle 21 di oggi.

Il porto di Casamicciola è impraticabile per il mare agitato e il vento. La frana si è originata dalla parte alta di via Celario in località Pulletriello (alle pendici del monte Epomeo) e il fango e i detriti hanno aggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. La frana ha travolto alcune auto in sosta nel parcheggio di Gradone trascinandole fino al mare. Tre persone, travolte dal fango sono state recuperate e salvate dai soccorritori.

Protezione civile, vigili del fuoco, volontari e forze dell’ordine stanno lavorando per sgomberare le arterie stradali interessate dalla frana e da colate di fango e detriti in modo da permettere la viabilità e quindi maggiore efficacia nei soccorsi. Un’ispezione in tutte le auto che risultavano parcheggiate lungo le strade invase dei detriti non ha evidenziato vittime. Inviati rinforzi ai caschi rossi da Napoli.

I Sindaci ai cittadini, non uscite di casa

Il commissario straordinario di Casamicciola Terme e i sindaci degli altri 5 comuni dell’isola d’Ischia hanno emanato un’ordinanza collegiale diretta ai cittadini con la quale chiedono di non uscire dalle proprie abitazioni per non intralciare le operazioni di soccorso. Quasi tutta Casamicciola è completamente bloccata alla circolazione stradale, le zone di Piazza Maio, via Celario, piazza Bagni sono isolate ed invase dal fango e dai detriti.

Nel capoluogo di regione, oggi scuole e parchi cittadini chiusi e stop anche a Castel dell’Ovo e al Maschio Angioino. I cimiteri sono aperti soltanto al mattino. L’invito da parte dell’Amministrazione comunale ai cittadini è di «limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari». A Salerno, fino a questa sera, restano chiusi parchi e giardini pubblici. Nel Casertano, vengano segnalati un albero caduto e un cavo elettrico danneggiato.

