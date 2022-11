CdM: stato di calamità e 2 milioni per Ischia. De Luca: "Non si può tornare in quelle case"

Al via a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri chiamato a dichiarare lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rinnovato in apertura del Consiglio dei Ministri la vicinanza e la solidarietà nei confronti delle famiglie delle vittime e per la popolazione colpita dalla frana di Casamicciola, a Ischia. La Meloni ha anche espresso profonda gratitudine nei confronti di tutte le forze impegnate nei soccorsi, in particolare dei Vigili del Fuoco che da ieri sono impegnati a lavorare nel fango.

Presenti alla riunione del Consiglio, tra gli altri, i ministri Tajani, Casellati, Schillaci, Musumeci, Urso, Piantedosi, Lollobrigida, Bernini, Sangiuliano, Pichetto, Santanchè e Roccella.

E' durato circa un’ora, il Consiglio dei Ministri con all’ordine del giorno la dichiarazione dello stato di emergenza per l'isola di Ischia e convocato d’urgenza a Palazzo Chigi dopo la frana di ieri a Casamicciola. «L'ordinanza della protezione civile che seguirà alla dichiarazione dello stato di emergenza conterrà anche la proroga degli adempimenti fiscali e contributivi fino a dicembre 2022, per i residenti a Ischia e per gli operatori economici dell’isola, mentre la proroga per il 2023 sarà disposta con norma di legge» si legge nel comunicato di Palazzo Chigi al termine del Cdm.

Su proposta del ministro per la Protezione civile è stato così dichiarato lo stato di emergenza al quale farà seguito l’ordinanza del capo della Protezione civile che ha disposto un primo stanziamento di 2 milioni di euro. Ad annunciarlo, il ministro per il Sud, Nello Musumeci che ha la delega alla Protezione al termine del Consiglio dei ministri. «Credo sia importante che per il governo l’emergenza deve finalmente essere superata, parlo delle calamità da dissesto idrogeologico. In questo senso si è dato incarico al ministero per la Protezione civile di dar vita a un gruppo di lavoro che coinvolga i rappresentanti dei dicasteri interessati alla pianificazione e gestione dei fondi, che non sono pochi credetemi, per mitigare il rischio da frane, alluvioni e legate al dissesto idrogeologico» ha detto Musumeci che ha la delega alla Protezione al termine del Consiglio dei ministri su Ischia.

Il governatore della Campania De Luca: "Chiediamo commissario"

«Dal governo ci aspettiamo la nomina di un commissario straordinario anche per l’aspetto idrogeologico, lo stato di calamità e fondi aggiuntivi». Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervistato a Rai News su quanto si attende dal governo dopo la frana a Casamicciola.

"In alcune aree non si può abitare: non esiste l'abusivismo di necessità"

De Luca ha voluto anche ringraziare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni «per la vicinanza alla popolazione colpita». «Le persone - ha aggiunto - devono capire che in alcune aree non si può abitare, non esiste l’abusivismo di necessità. Le costruzioni nelle zone fragili dal punto di vista idrogeologico vano demolite» ha continuato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a Rai News a proposito della situazione edilizia a Ischia e della fragilità idrogeologica del territorio.

"Come Regione abbiamo chiesto lo stato di calamità, che credo sarà deliberato in questi minuti, la nomina di un commissario di governo per l’aspetto idrogeologico e risorse aggiuntive per completare questo intervento, rispetto a quelle stanziate dalla Regione Campania. Servono politiche di medio-lungo periodo, stanziamenti imponenti, ultradecennali, apparati pubblici che funzionano, e norme di semplificazione radicale".

"Bisogna avere il coraggio di parlare chiaro ai cittadini, non è facile ma dobbiamo decidere: in alcune zone per ragioni idrogeologiche non si può tornare ad abitare. La nostra proposta - ha spiegato - è chiara e semplice: bisogna demolire gli alloggi costruiti sui greti dei fiumi, in aree idrogeologiche delicate e insostenibili, in zone a vincolo assoluto, su aree demaniali o costruite da aziende della camorra".

Per De Luca "l'abusivismo di necessità non esiste, esiste la condizione sociale di necessità, ma l’abusivismo è sempre illegale. Dobbiamo demolire queste fattispecie, poi per altre migliaia di abusivismi che registriamo vediamo di comprenderli in piani di recupero da far fare ai Comuni in maniera da sanare le situazioni sanabili, al netto di quelle non sanabili che devono portare alle demolizioni", ha concluso il governatore.

«Siamo stati penalizzati da una legislazione nazionale farraginosa molto diversa da quella adottata per il post terremoto del centro Italia». ha concluso De Luca a RaiNews a proposito dei provvedimento seguiti al sisma di 5 anni fa. «Nel 2019 è stata dichiarata la fine dello stato di emergenza e ciò ha complicato la situazione per Ischia - ha spiegato De Luca - ora il piano di ricostruzione va approvato entro la fine dell’anno: prevede delocalizzazioni e interventi sull'assetto idrogeologico».

Gli sfollati: "Vogliamo ritornare a casa"

Chiedono di rientrare nelle loro abitazioni, almeno per recuperare qualche abito, gli sfollati che a causa dell’alluvione di ieri mattina hanno dovuto lasciare le loro case. Gli sfollati sono stati sistemati un albergo della zona ma in molti, almeno per oggi, hanno trovato accoglienza in casa di amici e parenti.

