La tragedia di Ischia: la prima vittima è una donna di 31 anni. Si cercano nel fango gli 11 dispersi

Sarebbe stato identificato il corpo della donna morta travolta dalla frana che ieri ha devastato Casamicciola. Si tratterebbe di una giovane di 31 anni originaria di Lacco Ameno, le cui generalità però non sono state rese ancora note ufficialmente. Dunque il corpo rinvenuto non sarebbe quello di una donna originaria della Bulgaria come detto in un primo momento. La donna bulgara comunque resta tra i dispersi. La 31enne è dunque la prima vittima ufficiale della tragedia che ha sconvolto Ischia.

Soccorritori a lavoro tutta la notte

Intanto i soccorritori hanno lavorato tutta la notte a Casamicciola nella speranza di ritrovare gli 11 dispersi della frana che ha provocato la morte di una donna, 13 feriti, travolto auto e abitazioni, invaso di fango interi quartieri. Il vento forte che soffia sull'isola rende difficili le operazioni ma le attività vanno avanti. Sul porto l’alba restituisce le immagini di distruzione provocate dall’evento straordinario di ieri notte, mentre si vedono nitidamente le auto arrivate fino al mare dopo una corsa di centinaia di metri provocata dall’ondata di fango. Proseguono le operazioni di pulizia delle strade lungo via Monte della Misericordia e tutte le traverse collegate. I Carabinieri hanno svolto controlli antisciacallaggio a tutela delle abitazioni ora vuote ed hanno proseguito le operazioni di sgombero degli oltre 150 sfollati.

Piantedosi: "Situazione grave e complicata"

«Ci sarà tempo per capire come e perchè si è verificata questa terribile tragedia. Ci sono persone travolte dal fango che non rispondono alle chiamate. A me preme sottolineare che tutto il personale dei Vigili del fuoco presente ad Ischia è intervenuto immediatamente e l’invio di ulteriori uomini e mezzi è stato tempestivo, nonostante le gravi difficoltà dovute al maltempo che ha reso tutto estremamente più complicato». Lo afferma il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervistato da 'La Stampa' sulla frana causata dal maltempo che ha colpito l’isola di Ischia.

Il titolare del Viminale riferisce di «una situazione molto grave e complicata con 11 dispersi sotto il fango». Piantedosi sottolinea che «ci sono difficoltà nelle operazioni di soccorso perchè le condizioni climatiche sono molto impegnative». Poi specifica che «nell’arco della giornata sono state impiegate oltre 100 unità di Vigili del fuoco, comprese le squadre già presenti sul posto. Abbiamo garantito l’utilizzo di 28 mezzi, tra cui 2 elicotteri. Sono state impegnate squadre di specialisti: sommozzatori, unità cinofile e unità movimento terra».

Interpellato in merito ale cause di quanto accaduto, il ministro replica: «Tragiche calamità naturali come quella di ieri a Casamicciola ripropongono inevitabilmente il tema della prevenzione e mitigazione del rischio. E’ indispensabile impegnarsi per mettere in sicurezza i nostri territori ed in questa direzione dovremo investire tenendo conto delle tante fragilità e vulnerabilità».

Il vescovo di Ischia, trovare le cause del disastro

«Dovremo, dopo che la tempesta del dolore ci rende più lucidi, fermarci e con franchezza trovare le cause umane di questo disastro. Senza puntare il dito contro nessuno non potremo non chiederci, facendo memoria di un passato non così lontano: Abbiamo fatto tutta la nostra parte, perché questo evento non fosse un disastro annunciato?». È quanto scrive in un messaggio pubblicato sul sito della diocesi, il vescovo di Pozzuoli ed Ischia, mons. Gennaro Pascarella. "Ora è tempo della vicinanza, del prendersi cura, della condivisione, della prossimità. Ci sono persone ferite e sfollate, c'è chi si è visto risucchiare i suoi cari dalla furia delle acque e del fango. Essi vogliono sentire la nostra vicinanza, fatta non tante di parole, ma di gesti concreti», aggiunge il presule.

Attesa anche per il Consiglio dei ministri convocato questa mattina alle 11 per l’esame della dichiarazione dello stato di emergenza.

