Ancona, Tir si ribalta su un'ambulanza: morti l'autista e il paziente, grave un soccorritore

Un grave incidente stradale ha coinvolto una ambulanza della Croce Rossa a Chiaravalle, in provincia di Ancona. Lo riferisce la stessa organizzazione. L’autista e il paziente hanno perso la vita, gravissimo un secondo soccorritore. Secondo una prima ricostruzione, un tir, in prossimità di una curva, si sarebbe ribaltato finendo sopra il mezzo di soccorso. «Esprimo, a nome di tutta l’associazione, il cordoglio per la tragica perdita del nostro autista e del paziente a bordo. Preghiamo per la vita del secondo soccorritore e ci stringiamo al dolore delle famiglie e del Comitato di Senigallia», dice il presidente Cri, Francesco Rocca.

