Il ciclista travolto e ucciso a Ferrara era un calciatore del Padova under 17

Investiti da un’auto mentre erano in bici, un ragazzo di 17 anni, Manuel Lorenzo Ntube, è morto e un altro giovane è rimasto ferito in modo grave ieri sera a Ferrara, vicino alla frazione di Codrea, in via Pomposa. L’automobilista, che inizialmente non si era fermato, poco dopo si sarebbe presentato sul luogo dell’incidente. Sul posto, il 118 e la Polizia locale, che ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro. E’ successo intorno alle 22, il ferito è stato trasportato all’ospedale di Cona.

Manuel Lorenzo Ntube, il giovanissimo travolto e ucciso, era un calciatore e giocava nella formazione under 17 del Padova calcio. La società lo ricorda sul proprio sito web. Il club, si legge, «è in lutto per la tragica scomparsa di Manuel Lorenzo Ntube, giovane difensore del nostro settore giovanile, nella formazione Under 17, la cui vita è stata spezzata ieri sera in un tragico incidente stradale. L’intera società Biancoscudata con i propri tifosi partecipa commossa al dolore e si stringe attorno ai familiari ed agli amici di Manuel», conclude la nota on line.

