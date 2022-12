E' morto Lando Buzzanca, aveva 87 anni. La compagna: "Lo hanno abbandonato"

E’ morto a Roma Lando Buzzanca. L'attore, 87 anni, era ricoverato presso il policlinico Gemelli. Parlermitano, Lando Buzzanca esordisce come comparsa nel colosso Ben Hur, poi viene scelto per una parte in Divorzio all'Italiana da Pietro Germi. Mai amato dalla critica, fu contestato per le simpatie di destra e malvisto dal cinema di sinistra. Ma esponenti di destra lo criticarono per la partecipazione alla fiction Mio figlio, che trattava di omossessualità.

L’ultima fase della sua vita è stata segnata da ricoveri e polemiche. Buzzanca era stato portato lo scorso anno in una Rsa dopo il ricovero di quaranta giorni al Santo Spirito che si era reso necessario in seguito a una caduta nell’aprile 2021. La compagna Francesca Della Valle e il medico Fulvio Tomaselli avevano quindi denunciato lo scorso novembre il declino dell’attore avvenuto nei mesi del ricovero in Rsa. Il figlio Massimiliano aveva quindi detto di voler denunciare entrambi «per tutelare il padre e la sua privacy». L’8 novembre l’attore era stato poi trasferito al Policlinico Gemelli in seguito alla rottura di un femore, per poi essere portato nel centro di riabilitazione dove è morto. Nato a Palermo in una famiglia di attori, compì i suoi studi nella città natale e a diciassette anni si trasferì a Roma, dove rimase per gran parte della sua vita. Protagonista della commedia all’italiana degli anni '60 e '70.

Nelle scorse settimane, come detto, era esploso il caso dell'attore dopo che il medico Fulvio Tomaselli che seguiva l'attore aveva scritto in un posto: "Vorrei farvi vedere le immagini di Lando Buzzanca, ricoverato d'urgenza (?) al Policlinico Gemelli dall'otto novembre. Non mi ferma la privacy, ma il rispetto per una icona italiana famosa nel mondo. Le "amorevoli cure " dichiarate, nel ricovero in RSA dal 27 dicembre, hanno travolto un uomo, che un anno fa camminava e parlava, nella tragica ombra di se stesso, rannicchiato in un letto, scheletrico, sfinito,... drammaticamente lucido. Questo stato l'ho denunciato il 5 agosto, come suo medico di fiducia. Ora sta peggio... E le stelle ...guardano...sotto lo stesso tetto... Grazie per l'ottimo Sostegno... Amministrativo". L'attore 87enne soffre da tempo di una malattia neurodegenerativa che l’ha costretto al ricovero, ma ad agosto l’attore aveva lanciato un appello per tornare a casa lamentando di aver perso trenta chili. Ora l’incidente non fa che aggravare la sua situazione. In un'intervista a "Pomeriggio 5", il figlio Massimiliano aveva raccontato: "Da un mese e mezzo papà è un pochino più vispo e ha preso un po' più di peso, quindi, sta meglio purtroppo questo incidente non ci voleva. C’è comunque una possibilità che papà possa tornare a casa da me ma ci sono delle condizioni".

Il cordoglio di Schifani

«La Sicilia, e Palermo in particolare, danno l’addio ad un attore che ha lasciato il suo segno inconfondibile nella storia del cinema italiano, con la sua travolgente ironia e la dirompente sicilianità che ha portato nel suo teatro, in televisione e sul grande schermo interpretando film d’autore. La nostra terra perde un figlio prestigioso e molto legato alle proprie radici. Le mie più sincere condoglianze alla famiglia». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, apprendendo della scomparsa a 87 anni del popolare attore palermitano Lando Buzzanca.

© Riproduzione riservata