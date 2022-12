Paura a Cosenza, investite due anziane su viale Cosmai. Altri due incidenti in giornata FOTO

Giornata da dimenticare per automobilisti e pedoni nella città dei Bruzi. Tre gli incidenti che si sono verificati a Cosenza. In prima serata, due signore anziane sono state investite su viale Cosmai, mentre in altre zone del territorio si sono verificati due incidenti: uno scontro tra auto (per fortuna, danneggiate solo le vetture ma nessun problema per chi le guidava) tra via degli Stadi e l'ingresso di Castrolibero e un ribaltamento di auto in prossimità della sede Rai in viale Marconi.

