Cutro, cagnolino cade in un fosso alto 15 metri: salvato dai vigili del fuoco FOTO

Due squadre dei vigili del fuoco dei Comandi di Crotone e Catanzaro hanno soccorso e tratto in salvo un cane caduto in un fosso profondo più di 15 metri. Oggi pomeriggio tre unità della Squadra Usar (Urban search and resque), provenienti da Catanzaro insieme ad altri tre vigili del fuoco della squadra Usar del Comando provinciale di Crotone con l'ausilio di una scala sono riusciti a raggiungere l'animale caduto nel fosso ubicato nell'area dei calanchi di Cutro e dopo aver imbracato il cane, lo hanno issato fino a terra.

