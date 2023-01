Tangenziale Messina, scontro nella galleria Scoppo: due feriti. Tanti disagi nella viabilità

Incidente questa mattina intorno alle 6 all'interno della galleria Scoppo della tangenziale di Messina. Due furgoni commerciali si sono scontrati appena entrati nel tunnel, uno si è ribaltato andando a sbattere violentemente contro le barriere. In questo mezzo viaggiavano due persone che sono rimaste ferite. Sono state soccorse e trasportate in ospedale dopo essere state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco. I mezzi coinvolti rimasti nel tunnel non hanno consentito un transito regolare per circa tre ore durante le quali la Polstrada ha disciplinato il traffico su una sola corsia in direzione Catania. Non sono mancate le ripercussioni lungo l'arteria con molti mezzi provenienti da Villafranca rimasti incolonnati.

