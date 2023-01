Giulia e Alessia Pisanu travolte e uccise dal treno, la procura: tragica fatalità

La Procura di Rimini ha chiesto l’archiviazione del fascicolo aperto dopo la morte, il 31 luglio scorso, di Giulia e Alessia Pisanu, le due adolescenti che vennero investite da un treno in transito alla stazione di Riccione. Secondo quanto appurato, le due ragazze non erano ubriache o sotto effetto di droghe, nè erano intenzionate a suicidarsi. Si sarebbe dunque trattato di una tragica fatalità. L’indagine, contro ignoti, era stata aperta con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Gli accertamenti sulla scatola nera del Frecciarossa in transito hanno permesso di appurare il rispetto di tutte le normative sulla circolazione.

