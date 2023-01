Angela Celentano, il legale della famiglia: test del Dna su ragazza sudamericana

Sarà il test del Dna a rivelare se la ragazza sud americana individuata di recente dallo studio legale Ferrandino è Angela Celentano, la bimba scomparsa nel 1996, sul Monte Faito, nel Napoletano, mentre era in gita con la famiglia. Ad annunciarlo, attraverso una nota, è l’avvocato Luigi Ferrandino, legale della famiglia Celentano. "Nei giorni scorsi - si legge nel comunicato - finalmente un collaboratore del mio studio, in un paese nordeuropeo, ha incontrato la ragazza sud americana che sospettiamo possa essere Angela Celentano, la bambina scomparsa nel 1996 sul Monte Faito, a Vico Equense (Napoli) e ha proceduto al prelievo del materiale genetico e a spedirlo al mio studio di Napoli. Non appena ne sarò in possesso - fa sapere ancora l’avvocato - provvederò ad inviarlo ad uno dei laboratori di mia fiducia specializzati nella individuazione di profili DNA. Conto entro una decina di poter procedere al confronto del profilo genetico della ragazza sud americana con il profilo dei signori Celentano».

