Virgina Sanjust, l'ex presentatrice Rai accusata di tentata estorsione e danneggiamento

L'ex presentatrice di Rai 1 Virginia Sanjust di Teulada subirà un processo davanti al gup del Tribunale di Roma per tentata estorsione, danneggiamento, violazione di domicilio e disturbo del riposo delle persone. Lo rivela il Corriere della Sera. La denuncia è stata presentata dalla nonna materna e da un ex partner, dopo che Virginia avrebbe messo sottosopra l’appartamento dell'anziana in cerca di soldi, e fatto irruzione nella casa dell'ex partner. La nonna è la nota attrice Antonietta De Pascale (negli anni ‘50 in arte Antonella Lualdi). Il processo si svolgerà con il rito abbreviato il 6 marzo.

Virginia è figlia dell’attrice Antonella Interlenghi (nota anche per i film di Carlo Vanzina, “Vacanze di Natale” e “Vacanze in America”) e del barone romano Giovanni Sanjust di Teulada, discendente della famiglia sarda aristocratica dei Sanjust di Teulada, scomparso all’età di 61 anni dopo un tragico incidente.

