Angela Celentano, al via l'analisi del Dna ma la mamma è certa: «È lei, è mia figlia»

Sono arrivati in Italia i campioni biologici per confermare con l'analisi del Dna la pista sudamericana sulla scomparsa di Angela Celentano, bambina scomparsa a tre anni sul monte Faito nel 1996. Lo riferisce Il Mattino.

L'indagine si è spostata in Venezuela e in Europa del nord dove si è concentrata l'attenzione su una ragazza di 31 anni, figlia di un uomo d'affari ed ex diplomatico impegnato in politica.

«Quando ha visto la fotografia, Maria ha detto piangendo: è lei, mia figlia» spiega l'avvocato Ferrandino: «È stato emozionante».

Dopo aver visto la fotografia, infatti, i genitori e le sorelle di Angela hanno riconosciuto in lei una forte somiglianza con la bambina scomparsa, ma i risultati degli esami del DNA dovranno confermare la loro ipotesi. La speranza di ritrovare Angela dopo 27 anni è ancora flebile.

