Raffaella Mennoia, chi è l'amica di Maria De Filippi che le è stata sempre al fianco

In tanti si sono chiesti chi è la donna rimasta sempre accanto a Maria De Filippi nei momenti più duri, dopo la morte di Maurizio Costanzo. A cominciare dai funerali. Si tratta di Rafaella Mennoia, 49 anni, e deve molto alla conduttrice Maria De Filippi. Prima hanno lavorato insieme poi sono diventate anche molto amiche, quasi inseparabili. Nel 2000 ha fatto il suo esordio televisivo lavorando come postina nel programma "C'è posta per te". Grazie alla sua esperienza si è fatta notare sia dal pubblico che da alcuni produttori Mediaset. Terminato il lavoro come postina, Raffaella Mennoia è approdata ad "Uomini e Donne", programma televisivo condotto sempre da Maria De Filippi. Il suo ruolo iniziale nella trasmissione che va in onda su canale 5 era quello di autrice. Successivamente è diventata responsabile del programma. E' stata autrice anche di "Grandi domani" e "Temptation Island". La Mennoia nel 2020 ha anche scritto un libro intitolato "Cupido spostati".

© Riproduzione riservata