Avviato il Triduo Pasquale a Cosenza, sepolcri in tutta la città. Domani la Via Crucis FOTO

Tempo di Triduo Pasquale per la Città dei Bruzi e per tutta la provincia. Il primo celebrato dal nuovo Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, monsignor Giovanni Checchinato. Il ghiaccio è stato rotto oggi pomeriggio in Cattedrale con la Messa in Coena Domini, il rito della Lavanda dei piedi e l’Adorazione eucaristica comunitaria. Domani, alle ore 18, sarà celebrata l’Azione liturgica in Passione Domini, presieduta dall’arcivescovo. Alle 20.30 spazio alla consueta Via Crucis cittadina, con partenza dalla Cattedrale (poi via Cattolica dei Greci, corso Garibaldi e piazza Duomo).

Nel frattempo, in tutta la città e la provincia, sono stati esposti i sepolcri.

La Veglia pasquale in Cattedrale, sabato, sempre presieduta dall’arcivescovo, avrà inizio alle 21.30. Domenica, infine, sempre in Cattedrale, la Santa Messa alle ore 11.

