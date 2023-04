Blitz alla periferia sud di Catanzaro, 62 arrestati tra la criminalità rom I NOMI

Criminalità rom decapitata nella periferia di Catanzaro. La Squadra Mobile - con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, supportata in fase esecutiva da personale delle Squadre Mobili e delle S.I.S.C.O. di varie province del territorio, di pattuglie di diversi Reparti Prevenzione Crimine, di unità cinofile delle Questure di Reggio Calabria e Vibo Valentia e di un elicottero del V Reparto Volo della Polizia di Stato - ha dato esecuzione all’ordinanza di cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro, nei confronti di 62 indagati (38 in carcere e 24 ai domiciliari), sulla base della sussistenza di gravi indizi in ordine ai delitti, a vario titolo ipotizzati, nei loro confronti, tra cui, rispettivamente, associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione, furto, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, per la maggior parte sono aggravati dal metodo mafioso, ed altri gravi reati.

L'inchiesta

Il provvedimento, emesso su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, scaturisce dall’ampia attività di indagine coordinata dalla DDA di Catanzaro che si è sviluppata mediante investigazioni di tipo tradizionale, attività tecniche, dichiarazioni di collaboratori di giustizia, riscontri sul campo e servizi dinamici sul territorio, nell’ambito dei quali veniva rinvenuta e posta sotto sequestro sostanza stupefacente del tipo cocaina.

La gravità indiziaria, conseguita, allo stato, sul piano cautelare, attraverso gli articolati e complessi approfondimenti investigativi, ha riguardato l’operatività, nella città di Catanzaro, di un’organizzazione criminale di tipo mafioso, riconducibile a soggetti della comunità di origine rom, stanziali nella zona sud della città, ricostruendone l’organigramma, con i ruoli dei vari associati, nonché le plurime attività illecite poste in essere, rispettivamente, dagli indagati, e i vari settori di operatività, correlati alle ipotizzate fattispecie penali, capaci di condizionare le attività economiche delle persone offese.

Si tratta, in particolare, di gravi elementi indiziari circa l’attuale assetto dell’organizzazione criminale riconducibile a soggetti della comunità rom, con l’acquisizione – nell’ipotesi accusatoria – di un’operatività autonoma per la gestione delle attività criminali, affrancandosi da ruolo, ricoperto in passato, di terminale operativo delle cosche di ‘ndrangheta del crotonese, con la gestione indipendente delle attività estorsive, oltre che delle attività di spaccio di sostanza stupefacente, sul territorio di Catanzaro.

In tale contesto, nell’ordinanza cautelare, nei confronti degli indagati attinti dalle rispettive misure adottate, è stata ritenuta, allo stato, la gravità indiziaria, tra l’altro, per reati contro il patrimonio, tra i quali furti propedeutici alle attività estorsive, estorsione, oltre che spaccio e traffico di sostanze stupefacenti.

La gravità indiziaria acquisita a livello cautelare ha riguardato, altresì, la struttura e il modus operandi di due associazioni a delinquere finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti di varia tipologia, principalmente cocaina.

In particolare, una delle due ipotizzate strutture criminali, ricade nella città di Catanzaro, con canali di approvvigionamento dello stupefacente, mediante fornitori della provincia di Reggio Calabria e di Crotone, e con attività di spaccio diffuso, dall’interno dell’abitazione - continuamente presidiata e resa sicura da sistemi di videosorveglianza – individuata, dal sodalizio, come base operativa per la detenzione, l’occultamento, la preparazione, il confezionamento e lo smercio della sostanza stupefacente.

La seconda associazione, caratterizzata da una struttura a base familiare, sarebbe operante tra le province di Catanzaro e Crotone, nel comprensorio territoriale ricadente tra la zona sud est della provincia di Catanzaro e quello confinante crotonese, comprensivo dei comuni di Steccato di Cutro e Cutro.

Le emergenze acquisite nel corso delle investigazioni hanno delineato altresì, allo stato, sul piano cautelare, la gravità indiziaria a carico di un appartenente alla Polizia Penitenziaria, in servizio presso la casa circondariale di Catanzaro, il quale, si sarebbe reso disponibile nei confronti di alcuni indagati, per veicolare messaggi e direttive in entrata ed in uscita dal citato istituto penitenziario.

Francesco Messina: "Grazie al coraggio degli imprenditori estorti"

L'indagine, complessa, ha degli aspetti di novità laddove ha messo in evidenza la sorprendente capacità della 'ndrangheta isolitana di gestire un pericolosissimo conflitto con gli odierni indagati, giungendo a una soluzione salomonica che ha consentito, in parte, alle 'ndrine cutresi e catanzaresi coinvolte di mantenere la leadership criminale sull'agguerrita organizzazione mafiosa colpita dalle indagini della Polizia di Stato, coordinata dalla DDA di Catanzaro. E, d'altro canto, le investigazioni hanno finalmente dato atto - fortunatamente - della capacità e del coraggio di una parte degli imprenditori estorti di reagire alle imposizioni estorsive dei clan investigati, sottraendosi e reagendo, in modo virtuoso, alle consuete logiche omertose". Così il Prefetto Francesco Messina, Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato sull'odierna operazione condotta dalla Polizia di Stato di Catanzaro.

Occhiuto: “Forze dell'ordine lodevoli”

Gratteri raccoglie anche il plauso del presidente della Regione, Roberto Occhiuto. “La vasta operazione messa in atto oggi dalla Polizia di Stato di Catanzaro, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e dal procuratore Nicola Gratteri, contro gli insediamenti criminali nella zona sud della città capoluogo di Regione, rappresenta un duro colpo inferto al sistema dell’illegalità che troppo spesso soffoca lo sviluppo dei nostri territori a scapito della Calabria sana che ha tanta voglia di riscatto.

Insieme all’azione di repressione della criminalità condotta dalla magistratura e dalle forze dell’ordine, a cui va il mio più sentito ringraziamento, occorre affiancare da parte di chi rappresenta le istituzioni una vera politica di emancipazione, garantendo dignità e rispetto ai cittadini nell’erogazione dei loro diritti fondamentali: lavoro, sanità, istruzione e inclusione sociale, che in Calabria sono stati spesso negati.

Solo così potremo realmente mettere ai margini la ‘ndrangheta e vincere, attraverso lo Stato, la sfida della civiltà e dello sviluppo che una Regione meravigliosa come la nostra merita”.

Il plauso di Wanda Ferro

“Rivolgo le mie congratulazioni alla Polizia di Stato di Catanzaro che all'alba di oggi, con una vasta operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia guidata dal procuratore Nicola Gratteri, ha sferrato un duro colpo alla criminalità rom che opera nei quartieri sud di Catanzaro, eseguendo oltre 60 misure cautelari in cui vengono contestati i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione, furto, detenzione di armi. L’indagine, come ha spiegato il direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato prefetto Francesco Messina, ha evidenziato la leadership criminale delle cosche del Crotonese sulle consorterie del capoluogo, ma soprattutto il coraggio di alcuni imprenditori di rompere il muro di omertà, denunciando le richieste estorsive e affiancandosi allo Stato. Un segno della grande fiducia di cui godono la magistratura inquirente e le forze dell’ordine che operano nel distretto, ma anche della volontà dei cittadini di ribellarsi alla cappa criminale che tenta di soffocare le attività economiche e condizionare la vita della comunità”. È quanto afferma il sottosegretario all’Interno on. Wanda Ferro (Fdi).

Il sindaco Fiorita: “Non esistono fortini inespugnabili”

"Non esistono fortini inespugnabili, avevo scritto un anno fa riferendomi agli insediamenti criminali nella zona sud della città, e il procuratore Gratteri e le forze di polizia lo stanno dimostrando con i fatti. Siamo grati alla magistratura, al questore, agli uomini della Polizia di Stato per il nuovo colpo inferto al sistema dell’illegalità che da troppi anni costituisce un elemento di forte preoccupazione per i cittadini e la loro sicurezza. Impressiona molto la metodologia di stampo mafioso che è stata rilevata dagli inquirenti e la stretta relazione con il mercato della droga. Desidero esprimere al procuratore Gratteri e ai suoi collaboratori, a tutte le forze dell’ordine, dalla PS ai carabinieri alla guardia di finanza, il ringraziamento di tutta la Città che si ritrova al loro fianco in questa delicata lotta all’illegalità e al crimine. Resto sempre fortemente convinto che all’indispensabile azione di repressione dei reati occorra affiancare una politica di riscatto sociale nei quartieri a rischio, togliendo dalla strada i ragazzi e strappandoli alla tentazione del facile guadagno con le armi della cultura, dell’istruzione, dello sport. In questa ottica, abbiamo voluto potenziare la disponibilità di impianti sportivi, prevedendo una struttura polivalente accanto al PalaGallo. Questo compito tocca a noi, garantendo a questi quartieri, abitati in grandissima parte da gente onesta e laboriosa, tutti i servizi di una città civile, con in testa le scuole, i centri di inclusione sociale, l’impiantistica sportiva. E’ una sfida che tutti assieme possiamo vincere".

I nomi

In carcere

Abbruzzese Antonio (Catanzaro, 20-2-1975)

Abbruzzese Cosimo (Catanzaro, 19-3-1983)

Abbruzzese Maurizio (Catanzaro, 27-12-1986)

Berlingieri Massimo (Catanzaro, 24-1-1980)

Berlingieri Vincenzo (Nicotera, 7-3-1945)

Bevacqua Ernesto (Lamezia Terme, 1-10-1974)

Bevilacqua Armidio (Catanzaro, 28-6-1975)

Bevilacqua Luciano (Catanzaro, 16-8-1988)

Bevilacqua Massimo (Catanzaro, 21-3-1977)

Bevilacqua Maurizio (Catanzaro, 21-3-1977)

Bevilacqua Stefania (Catanzaro, 27-9-1978)

Bruno Michele (Crotone, 24-5-1979)

Caroleo Antonio (Catanzaro, 8-9-2000)

Catanzariti Alessandro (Catanzaro, 30-7-1984)

Delisi Antonio (Crotone, 10-7-1980)

Galeota Francesco (Catanzaro, 11-4-1973)

Lanatà Alfonso (Cariati, 5-12-1981)

Lorenzo Giovanni Floro (Catanzaro, 21-10-1974)

Mancuso Luigi (Catanzaro, 1-4-1983)

Mannolo Pasquale (Cutro, 24-11-1968)

Mazza Leonardo (Soverato, 11-8-1993)

Passalacqua Antonio (Crotone, 18-03-1996)

Passalacqua Cosimo (Catanzaro, 1-10-1979)

Passalacqua Domenico (Catanzaro, 8-2-1986)

Passalacqua Domenico (Catanzaro,23-8-1973)

Passalacqua Donato (Catanzaro, 23-4-1952)

Passalacqua Francesca (Catanzaro, 16-9-1997)

Passalacqua Giosuele (Catanzaro, 30-3-1994)

Passalacqua Giovanni (Catanzaro, 14-9-1965)

Passalacqua Luciano (Crotone, 16-11-1993)

Passalacqua Pino (Catanzaro, 6-5-1987)

Pelle Andrea (Locri, 20-6-1993)

Rossello Ivan Salvatore (Catanzaro, 30-8-1994)

Scicchitano Andrea (Catanzaro, 31-7-1978)

Scordo Bartolomeo (Africo, 19-2-19874)

Talarico Vincenzo (Sellia Marina, 21-4-1966)

Vecceloque Pereloque Luigi (Caraffa, 26-12-1968)

Vonella Leonardo (Svezia, 10-11-1977)

Ai domiciliari

Abbruzzese Antonio (1997)

Abbruzzese Antonio (1973)

Abbruzzese Luciano

Amato Domenico

Amelio Valentina

Berlingieri Cosimo

Berlingieri Damiano

Berlingieri Giuliana

Bevilacqua Cosimo

Bevilacqua Davide

Bevilacqua Fabio

Gigliotti Mario

Iuliano Antonella

Lerose Leonardo Gaetano

Paradiso Antonio

Passalacqua Marco

Passalacqua Silvano

Ribecco Emanuel

Sacco Domenico

Tropea Angela

Veneziano Andrea

Veneziano Daniele

Veneziano Fabrizio

Veneziano Francesco

Solo indagati Amato Cesare Berlingieri Francesco Berlingieri Rosario Domenico

Bevilacqua Francesco Michael

Bevilacqua Francesco

Bevilacqua Marco

Bevilacqua Mirko

Bevilacqua Patrizio

Bevilacqua Silvana

Bevilacqua Simone

Candiloro Rocco

Cavalieri Stefano

Mannolo Dante

Mannolo Rosa detta Rossella

Marinaro Francesco

Passalacqua Andrea

Passalacqua Antonella

Passalacqua Antonio (1974)

Passalacqua Daniele

Ribecco Vincenzo

Veneziano Pierino

