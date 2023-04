Il pestaggio di Davide Ferrerio a Crotone, 20 anni e 4 mesi all'aggressore

È stato condannato a 20 anni e 4 mesi di carcere con il rito abbreviato Nicolò Passalacqua, il 22enne che l'11 agosto 2022 ridusse in fin di vita Davide Ferrerio per uno scambio di persona mentre si trovava in vacanza a Crotone. Invece, gli altri due imputati che hanno optato per il rito ordinario - Anna Perugino, 41 anni, e il 34enne Andrej Gaju - sono stati rinviati a giudizio. Per loro il processo inizierà 15 giugno davanti al Tribunale di Crotone. Così ha deciso la giudice per le udienze preliminari, Elvezia Cordasco. Il pm Pasquale Festa aveva chiesto una pena leggermente inferiore per l'aggressore: 20 anni di reclusione.

Il pestaggio di Davide Ferrerio a Crotone, il pm chiede 20 anni di carcere per l'aggressore Un frame del video della brutale aggressione a Davide Ferrerio avvenuta la sera dell’11 agosto scorso in via Vittorio Veneto a Crotone Il luogo dell’aggressione l’11 agosto a Crotone del ventenne Davide Ferrerio Un frame del video della brutale aggressione a Davide Ferrerio avvenuta la sera dell’11 agosto scorso in via Vittorio Veneto a Crotone Davide Ferrerio Davide Ferrerio

Passalacqua è stato riconosciuto responsabile dei reati di tentato omicidio aggravato e di aver portato fuori dalla sua abitazione un tirapugni. Il 22enne colpì con calci e pugni Davide all'altezza dell'incrocio tra via dei Mille e via Vittorio Veneto, scambiandolo per il corteggiatore che sui social stava flirtando con la ragazzina, all'epoca dei fatti minorenne, utilizzando il nome dell'ex fidanzatino della giovane. Perugino e Gaju devono rispondere di concorso anomalo in tentato omicidio per aver preso parte alla spedizione punitiva intenzionata a dare una lezione allo spasimante dell'allora minorenne, e della quale Passalacqua ne era invaghito.

