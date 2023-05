Concertone Primo Maggio, si parte: sul palco i genitori di Lorenzo Parelli DIRETTA

L'articolo 4 della Costituzione e il ricordo dell'inaccettabile morte di Lorenzo Parelli, studente travolto, schiacciato e ucciso da una barra d'acciaio durante l'ultimo giorno di un percorso di alternanza scuola-lavoro in azienda. Così da piazza San Giovanni è iniziato il tradizionale Concertone del Primo Maggio a Roma. Con i genitori di Lorenzo sul palco a lasciare alla piazza come eredità del figlio, una Carta, che è un inno alla vita e alla sicurezza.

«Lorenzo muore nella prima sillaba della parola futuro - ha detto Ambra - perché ad avere un lavoro non ci arriverà mai, morto durante l’orario scolastico e questo nemmeno la costituzione poteva prevederlo. Paga con la vita, senza ancora essere stato pagato da nessuno. Siamo su questo palco per consegnarvi qualcosa di importante: La carta di Lorenzo, abbiatene cura». "Così - hanno detto - terremo vivo il suo ricordo e la vera Costituzione". Tra cappucci e ombrelli Ambra Angiolini, conduttrice del concertone assieme a Biggio, ha lanciato l'hashtag #ildirittochemimanca invitando tutti a contribuire ad arricchirla.

Un tappeto di ombrelli colorati, di mantelle rosa, celeste, verdi. La pioggia non ha scoraggiato le migliaia di ragazzi che hanno già raggiunto piazza San Giovanni a Roma e continueranno a raggiungerla nelle prossime ore per il tradizionale concerto del Primo Maggio, promosso dai sindacati e dedicato quest’anno alla Costituzione, che festeggia i 75 anni. Padroni di casa Ambra Angiolini, per il sesto anno consecutivo, e Fabrizio Biggio.

La scaletta

Tocca al collettivo di attori e musicisti romani L’Orchestraccia con l'Inno d'Italia, "Bella Ciao" e il nuovo brano "La Santa" aprire il Concertone del Primo Maggio di Roma, la cui conclusione è prevista a mezzanotte. La band di artisti, capitanata da Marco Conidi, è stata la prima a raccogliere l’iniziativa lanciata poco prima dal palco da Ambra Angiolini ai ragazzi in piazza di aiutare ad aggiornare la costituzione, alla quale i sindacati hanno scelto di dedicare questa edizione della manifestazione, con l’hashtag #ildirittochemimanca. L’Orchestraccia - come ha ricordato Ambra - chiede che gli artisti siano considerati addetti alla cultura e non addetti alla svago.

Poi, mentre la pioggia si è fatta sempre più fitta, è salita sul palco la giovane Ginevra e i "Serendipity" con "Belle Epoque". Ancora giovani con Ciliari e Uzi Lvke con "Non passa l'aria" che dedica un saluto a tutte le periferie di Roma. "Evviva le periferie" gli fa eco Buggio, prima di presentare Hermes. Poi è stato il turno di Mille, artista che ha trionfato lo scorso anno nel contest dedicato ai nuovi artisti.

A dare il via alle esibizioni del contest 2023 è Etta con il brano rock "Mille pare". Sul palco salgono anche i tecnici che hanno montato il palco del Concertone, con Biggio che ringraziandoli ha lanciato un appello alla sicurezza sul lavoro.

Poi l'esibizione di Still Charles con "Sotto sotto" e Maninni con "Dicono".

Tanti altri gli artisti che occupano la prima parte dello show, quella pomeridiana, dai Tropea, protagonisti dell’ultima edizione di X Factor, a Giuse The Lizia, uno dei più seguiti artisti del nuovo cantautorato italiano; così come Aiello e Fulminacci, attesi subito dopo le 18, fascia che si chiuderà alle 19, poco dopo l’esibizione dei Baustelle.

La fascia delle 20 sarà inaugurata da Matteo Paolillo, al momento in classifica con la sigla della fiction RAI «Mare Fuori», della quale è anche tra i protagonisti. Pre serale cui protagonista sarà Luciano Ligabue, fuori proprio questo weekend con il nuovo singolo «Riderai», che canterà per la prima volta in pubblico. Alle 21 sarà la norvegese Aurora a riaprire il tradizionale Concertone di Piazza San Giovanni, unica artista internazionale convocata nel cast 2023 dal direttore artistico Massimo Bonelli; seguiranno altri due artisti molto attesi dal numeroso pubblico accorso in piazza nonostante la minaccia di maltempo: Emma, anche lei venerdì fuori con un nuovo singolo e Lazza, rivelazione rap all’ultima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Prevista per le 22 l’intervento di Tananai, al quale seguiranno Carl Brave e Francesco Gabbani. Alle 23 saliranno sul palco Piero Pelù insieme ad Alborosie, uniti da una recente collaborazione. Toccherà ai Righeira e a Rocco Hunt chiudere la kermesse.

