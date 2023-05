Maltempo, Messina jonica flagellata: strade chiuse nella val d'Agrò, isolata Antillo, frana a Taormina

Forti danni e disagi nella valle d’Agró a causa del maltempo che sta imperversando nella zona jonica messinese. Tra i comuni più colpiti Limina, Roccafiorita, Antillo e Furci, dove nelle ultime ore si sono abbattuti forti temporali. Situazione critica ad Antillo, dove al momento la comunità è isolata a causa di due frane verificatesi sulle Strade provinciali 15 e 19 che conducono in paese, nei territori di Limina e Casalvecchio. Sul posto è intervenuto il personale della Città metropolitana per avviare le operazioni di sgombero della carreggiata con i mezzi meccanici. Presente anche il sindaco Davide Paratore.

Dopo una breve tregua, il maltempo ha proseguito a colpire nel pomeriggio il comprensorio di Taormina. La polizia locale, diretta dal comandante Daniele Lo Presti, sta predisponendo la chiusura al transito della via Crocefisso - una delle arterie da cui si raggiunge il cuore di Taormina - a seguito di una grossa frana che si è riversata sull'arteria. Si registrano al momento anche altre situazioni di criticitá per le precipitazioni che stanno ancora colpendo la zona.

Litorale jonico tagliato in due a causa del maltempo. Alle 16.15 di oggi è stata interrotta la Strada statale 114 tra Santa Teresa di Riva e Sant’Alessio Siculo, a causa della chiusura della passerella sommergibile nel torrente Agrò, unica via di collegamento tra i due comuni visto che il ponte Agrò è interdetto ormai dal 2018 in attesa di essere demolito e ricostruito. L'Anas ha deciso di chiudere la bretella a causa della piena del corso d'acqua, che si è notevolmente ingrossato nelle ultime ore fino a tracimare sulla sede stradale.

Il traffico della Ss 114 è deviato sull'autostrada A18 Messina-Catania, unica alternativa esistente. Sul posto sono presenti da questa mattina personale dell’Anas, amministratori comunali dei due centri, volontari della Protezione civile di Furci Siculo, Polizia locale e Carabinieri. L’ultima chiusura della passerella risaliva al 17 novembre 2021.

