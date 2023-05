Maltempo in Calabria, a Cetraro la SS 18 come un fiume di fango FOTO | VIDEO

Il maltempo non dà tregua alla Calabria. È chiuso da stamattina - a causa di un notevole quantitativo di fango e detriti che ha invaso la carreggiata - il tratto di Ss18 che attraversa il territorio di Cetraro, nei pressi della galleria “La Testa”, immediatamente dopo l’imbocco per l’ospedale “Gino Iannelli”.

Il fango e i detriti, caduti dai terreni che si trovano sopra lo stesso tratto hanno, infatti, impedito il normale traffico in entrambi i sensi di marcia, creando notevoli disagi agli automobilisti e causando conseguenti lunghe code e ritardi.

Sul posto sono subito intervenuti tecnici e operai dell’Anas, che stanno cercando di riportare la situazione alla normalità con grande difficoltà, a causa della pioggia e del vento che stanno sferzando anche questa zona della nostra regione già da ieri sera.

Le squadre Anas sono sul posto e stanno intervenendo con i propri mezzi e con la ditta di pronto intervento per la pulizia della carreggiata per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile. Al momento il traffico viene deviato lungo la viabilità locale con segnalazioni in loco.

© Riproduzione riservata