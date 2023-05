Forte vento, camion si ribalta in autostrada tra Scilla e Bagnara

Un camion in transito sull’autostrada A2 si è ribaltato all’altezza del ponte di Favazzina a causa del forte vento. Al momento il traffico è rallentato per le operazioni di messa in sicurezza in corso. A Scilla la frazione di Favazzina è al momento isolata. L’unica strada di ingresso è occupata da un albero caduto.

Stop a telonati e furgoni sull'A2 in Calabria

A causa del forte vento, è provvisoriamente istituito il divieto di transito ai veicoli telonati, furgonati e caravan tra lo svincolo di Mileto (Vibo Valentia) della A2 «Autostrada del Mediterraneo» e lo svincolo di Reggio Calabria dell’Autostrada A2 «Diramazione Reggio Calabria», in entrambe le direzioni. Lo ha reso noto l’Anas. Il personale Anas è presente sul posto per la gestione della viabilità.

