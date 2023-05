Laino Borgo, la 17enne reggina Denise Galatà dispersa nel fiume Lao: salvi gli altri, ricerche in corso

Una ragazza di 17 anni, Denise Galatà, originaria di Cinquefrondi, risulta dispersa dopo essere caduta nelle acque nel fiume Lao, nel territorio di Laino Borgo, in provincia di Cosenza, mentre faceva rafting insieme ad un gruppo di amici, tutti provenienti Polistena, in provincia di Reggio. La giovane è caduta dal gommone sul quale si trovava a causa delle acque ingrossate del fiume. Il resto della comitiva, in gita scolastica, è stata raggiunta e messa in salvo: tra loro un ferito lieve (distorsione a una caviglia per un ragazzo, che dopo essere stato imbarellato, è stato trasportato su un automezzo del Cnsas Calabria fino all’ambulanza del 118).

Sul posto, per le ricerche, il personale del Nucleo speleo alpino fluviale e i vigili del fuoco. Procedono anche i controlli di un elicottero dell'Aeronautica Militare dell'84° CSAR di Gioia del Colle.

Il soccorsi è stato effettuata, oltre che dagli stessi dai tecnici del CNSAS Calabria e Basilicata, anche dai vigili del fuoco e dai carabinieri.

Il gruppo di ragazzi, in tutto una quarantina, hanno tra i 16 e i 17 anni. Frequentano il

liceo statale «Giuseppe Rechichi» ed erano in provincia di Cosenza, accompagnati da alcuni docenti di educazione motoria, già da alcuni giorni. «Siamo preoccupati e in ansia - ha detto il vicepreside del liceo, Tonino Bongiovanni - per i nostri ragazzi. La nostra speranza è che i nostri telefoni squillino e ci vengano comunicate notizie positive. Non era la prima volta, tra l'altro, che la scuola organizzava questo tipo di attività e non era mai accaduto nulla».

Sgomento anche tra gli operatori che da anni svolgono serenamente e in sicurezza le attività di rafting sul fiume Lao, con la partecipazione di migliaia di persone. «Non era mai accaduto nulla di simile», dicono.

