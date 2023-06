Locri, false certificazioni sanitarie: tra i 43 indagati medici, avvocati e sindacalisti NOMI

Un avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato recapitato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri a 43 persone (ci sono anche medici, sindacalisti, ex direttori sanitari e avvocati) accusati di concorrere a un giro di false certificazioni sanitarie al fine di ottenere prestazioni assicurative e previdenziali. Un provvedimento che porta la firma del Sostituto Procuratore Valentina Antonuccio, la stessa che diede il via all’inchiesta denominata “Sua Sanità” per la quale sono stati adottati provvedimenti di custodia cautelare a carico di due psichiatri e l’interdizione all’esercizio della professione medica e forense per una decina di professionisti locridei.

Insomma, l’indagine appena conclusa rappresenterebbe la naturale prosecuzione di “Sua Sanità” coi 43 indagati che, dallo scorso 29 maggio, hanno 20 giorni di tempo per sottoporsi agli interrogatori del Gip che, a sua volta, deciderà se rinviarli a giudizio.

I NOMI DEGLI INDAGATI

Massimo Iacopetta

Franco Napoli

Giovanni Ferraro

Gaetano Severo

Domenico Clemente

Giuseppe Princi

Giuseppe Zuccarelli

Giuseppe Micale

Orlando Prestia

Antonio Bombara

Milena Iacopo

Rosa Chiera

Giovanni Giorgi

Laura Agostino

Teresa Antonucci

Lisetta Aversa

Giuseppe Bennici

Giuseppe Biviera

Lucia Carnelli

Maria Chaiarantano

Domenico Cirillo

Francesco Cosenza

Maria Costa

Pasquale Costa

Rita Demasi

Rosa Alba Dichiera

Mariolina Dimasi

Rosa Maria Gallipoli

Giovanni Paolo Giorgi

Giovanni Ienco

Domenico Ierace

Francesco Italiano

Giuseppe Mandarano

Antonio Mediati

Benito Petrolo

Cosimo Pistininzi

Maria Romeo

Cosimo Domenico Scali

Ilario Tuccio

Maria Umbrella

Vincenzo Zappia

Giuseppe Jirilli

Antonio Parisi

